Atletica, Dariya Derkach supera la qualificazione al primo colpo ed è in finale nel triplo agli Europei

Dariya Derkach archivia subito la pratica qualificazione e centra il pass per la finale del salto triplo femminile ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. L’unica azzurra iscritta in questa specialità ha raggiunto l’obiettivo al primo tentativo, saltando esattamente i 14.10 metri fissati come standard per l’accesso diretto all’atto conclusivo.

L’argento europeo indoor di Istanbul 2023 ha migliorato di 18 centimetri il suo primato stagionale (13.92 di Castellon), sfruttando bene una leggera brezza di vento favorevole (+0.6 m/s) e concludendo così anzitempo la sua qualificazione senza dover effettuare gli altri due salti previsti. Per ambire alla zona podio servirà però molto di più, probabilmente una delle sue migliori misure in carriera (14.52 di personale).

Altre quattro atlete hanno ottenuto lo standard per la finale: la bulgara Aleksandra Nacheva con 14.29 (record personale), la turca Tugba Danismaz con 14.27, la spagnola Ana Peleteiro-Compaorè con 14.21 e la rumena Florentina Costina Iusco con 14.11 (nonostante una bufera di vento frontale, -2.9 m/s).