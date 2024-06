Atletica, Daisy Osakue eliminata agli Europei. Brutta prestazione agli Europei, 60 metri superati a fatica

Arriva la prima vera controprestazione per l’Italia agli Europei 2024 di atletica leggera. Daisy Osakue non si è qualificata alla finale di lancio del disco, risultando la prima delle escluse con una spallata da 60.10 metri. La piemontese non si è espressa al massimo delle proprie potenzialità, rimanendo ben lontana dal suo record italiano (64.57 lo scorso anno) e anche dal primato stagionale siglato lo scorso 4 maggio a Crema (63.48). Già finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la 28enne ha ottenuto la propria miglior misura al primo tentativo allo Stadio Olimpico di Roma e poi è andata calando (58.58 e 60.03).

A Daisy Osakue sarebbero serviti i 60.65 metri raggiunti dalla moldava Alexandra Emilianov per superare il turno e prendere parte all’atto conclusivo. La migliore del turno è stata la croata Sandra Elkasevic (65.62 per colei che da nubile portava il cognome di Perkovic, decisamente più noto agli appassionati), a precedere l’olandese Jorinde van Klinken (65.12), portoghese Liliana Cà (64.72) e la tedesca Marike Steinacker (63.30), tutte oltre la norma di qualifica fissata a 62.50.

Promosse all’atto conclusivo anche la tedesca Shanice Craft (62.44), la francese Melina Robert-Michon (61.90), la portoghese Irina Rodrigues (61.32), la svedese Caisa-Marie Lindfors (61.22), la tedesca Claudine Vita (60.96), la svedese Vanessa Kamga (60.88) e la croata Marija Tolj (60.67). Eliminate Stefania Strumillo (17ma con 57.04) e la giovane Emily Conte, che ha purtroppo commesso tre nulli e ha così concluso la sua gara senza misure.