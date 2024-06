Atletica, Sveva Gerevini firma due personali ed è terza dopo due prove nell’eptathlon agli Europei!

Un’entusiasmante Sveva Gerevini brilla nella sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma e si trova virtualmente in zona medaglia dopo le prime due prove dell’eptathlon. Un avvio da sogno per l’azzurra, che ha aggiornato i suoi primati personali sui 100 ostacoli e nel salto in alto mettendo nel mirino a questo punto il record italiano di Gertrud Bacher (6185 punti il 9 maggio 1999).

Gerevini, splendida quarta (ad un soffio dal podio) agli ultimi Mondiali Indoor di Glasgow, ha debuttato nella rassegna continentale casalinga con un notevole quinto posto sui 100hs in 13.35 (12 centesimi meglio del personale) con vento quasi nullo. La 28enne cremonese ha poi firmato un altro exploit impressionante nel gruppo A del salto in alto, quello riservato alle eptatlete con misure d’ingresso meno competitive sulla singola specialità.

La lombarda classe 1996 ha cominciato la sua progressione con quattro salti validi consecutivi a 1.62, 1.65, 1.68 e 1.71 per poi superare quota 1.74 al secondo tentativo. Gerevini, che vantava un personale di 1.76, ha fatto la differenza saltando 1.77 (in seconda prova) e soprattutto 1.80 al primo colpo con discreto margine, a testimonianza di un potenziale ancora inesplorato.

Niente da fare a quota 1.83, ma la nostra portacolori si è issata al quarto posto nel singolo evento portandosi inoltre in terza piazza assoluta nella generale con 2050 punti alle spalle delle belghe Nafissatou Thiam (13.74 nei 100hs e poi uno straordinario 1.95 nell’alto) con 2186 e Noor Vidts (13.16 nei 100 hs e 1.80 nell’alto) con 2078, ma subito davanti alla fortissima britannica co-favorita per il titolo Katarina Johnson-Thompson (13.66 nei 100hs, 1.83 nell’alto) con 2043 punti.