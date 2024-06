Atletica, Diego Pettorossi abbassa il personale. Buon tempo ventoso di Siragusa

Domenica in gara per alcuni azzurri, in particolar modo a Poznan (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Diego Pettorossi si è espresso in 20.45 sui 200 metri con 1,4 m/s di vento a favore, abbassando di nove centesimi il personale vecchio di due anni dopo averlo già accarezzato agli Europei di Roma (20.56 due settimane fa all’Olimpico).

Il 27enne bolognese ha chiuso con il secondo tempo complessivo sul mezzo giro di pista, dietro soltanto al fuoriclasse sudafricano Wayde van Niekerk che si aggiudica la serie principale in 20.23 appena ventoso (+2.1). Giacomo Bertoncelli ha chiuso al quinto posto sui 400 ostacoli in 49.91 nella gara vinta dal ceco Vit Muller in 49.92. Ilaria Accame quinta sui 400 metri in 52.51, successo della polacco Justyna Swiety-Ersetic (51.91).

A Guadalajara (Spagna), Irene Siragusa corre i 200 metri in 22.77 con vento esagerato di 2,5 m/s nel giorno del suo 31mo compleanno (il suo personale è di 22.96 datato 2017), oggi ha chiuso in seconda posizione visto che la spagnola Jael Bestue si è espressa in 22.67 con addirittura 3,2 m/s di brezza alle spalle.