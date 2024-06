Atletica, Dester si difende ed è 13° dopo otto prove del decathlon agli Europei. Guida l’estone Erm

Va in archivio ufficialmente anche la sessione mattutina della penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. In mattinata si sono disputate altre tre prove del decathlon, mentre in serata sono previste le ultime due fatiche (tiro del giavellotto e 1500 metri) per assegnare le medaglie.

Alti e bassi stamattina per il primatista italiano Dario Dester, non al meglio fisicamente dopo gli infortuni degli ultimi mesi, che è retrocesso dal 12° al 13° posto della classifica generale dopo otto prove con 6653 punti totali. Il multiplista azzurro ha brillato sui 110 ostacoli (quarto) in 14.28, mentre in seguito ha perso terreno nel lancio del disco (18°) con 41.00 per poi rialzare la testa con una buona gara di salto con l’asta (settimo con 4.90).

Più indietro, guadagna un paio di posizioni Lorenzo Naidon che adesso è 19° overall con 6288 punti dopo aver messo a referto 14.54 sui 110 hs, 37.54 nel disco e 4.90 nell’asta. Allungo importante al vertice per l’estone Johannes Erm, grande protagonista nel salto con l’asta (5.20) e nuovo leader della generale a quota 7207 punti con un margine di 61 lunghezze sul francese Makenson Gletty e 111 sul norvegese Markus Rooth.