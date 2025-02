Atletica, Andra Cerrato vince i Campionati Italiani di prove multiple. Filippo Vedana da record

A Padova sono andati in scena i Campionati Italiani di prove multiple. Andrea Cerrato si è imposto nell’eptathlon con il punteggio di 5.550 punti, precedendo gli under 23 Alberto Nonino (5.374) e Andrea Caiani (5.294). Dario Dester, primatista nazionale, aveva chiuso la prima giornata al comando, ma si è ritirato a scopo precauzionale a causa di un fastidio muscolare.

Kevin Lubello ha fatto sua la gara juniores con 5.358 punti, precedendo Daniele Tomasi (5.100) e Francesco Stradi (4.994), mentre Matteo Sorci si è imposto tra gli allievi con 3.929 punti (record italiano under 18). Ha fatto notizia la prestazione di Filippo Vedana, non tanto per il secondo posto nella prova multipla con 3.771 punti, ma per il record europeo under 18 dei 60 ostacoli (7.59, secondo crono mondiale di sempre tra i minorenni).

La classifica del pentathlon allieve si decide negli 800 metri finali: vince Benedetta Baiocco con 3.770 punti nei confronti di Sofia Zanon (3672) e di Giulia Ciavatta (3471).