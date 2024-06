Atletica, Dario Dester: “Sono stato lì con la testa, ci ho creduto fino in fondo”

Dario Dester ha ritoccato il record italiano di decathlon portandolo da 8218 punti a quota 8235, che issa l’azzurro al sesto posto agli Europei 2024 di atletica leggera in corso a Roma, gara nella quale Lorenzo Naidon conclude 20° col primato stagionale a quota 7519. I due hanno parlato ai microfoni di Rai Sport HD dopo la conclusione della decima prova, al termine di due giorni ricchi di competizioni.

Dario Dester: “E’ stato qualcosa di incredibile, sono troppo contento. Sono troppo contento, perché rientrare dopo due anni difficilissimi, veramente complicatissimi, e riuscire a fare ancora il record italiano in casa, con questa atmosfera fantastica, atmosfera incredibile, sono veramente contento di me stesso, di come ho reagito, di come ho usato la testa, perché ho fatto una prestazione veramente terribile nel peso, e nonostante questo sono stato lì con la testa, ci ho sempre creduto, fino in fondo, assolutamente devo ringraziare il mio team, perché senza di loro non ce l’avrei mai fatta. Questa squadra è qualcosa di incredibile, ho la pelle d’oca veramente, sono onoratissimo di farne parte“.

Lorenzo Naidon: “L’onore è una delle tante cose che mi ha portato avanti in questa gara, perché avevo una condizione non ottimale, sapevo di non star bene come l’anno scorso a Molfetta, e sono rientrato dopo un pesantissimo infortunio, quindi già essere qui, già far parte di questa squadra, di questa armata, perché veramente siamo qualcosa di gigantesco, altre due medaglie questa sera, è stato veramente un qualcosa che mi sta spingendo ad andare in fondo, e come dice Dario la testa fa tanto, l’atmosfera e l’onore di portare questa maglia mi hanno portato ad andare fino in fondo“.