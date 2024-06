Atletica, Dario Dester finisce fortissimo e chiude 6° agli Europei con il nuovo record italiano di decathlon!

In una serata a forti tinte azzurre, anche Dario Dester si ritaglia uno spazio importante firmando due record personali nelle ultime due prove e ritoccando in extremis il suo primato italiano di decathlon. Grazie alle ottime prestazioni sfoderate nel giavellotto e sui 1500 metri, il cremonese ha rimontato fino al sesto posto assoluto in classifica generale ai Campionati Europei di Roma 2024.

Il multiplista azzurro, non al meglio fisicamente dopo gli infortuni dell’ultimo anno, ha chiuso alla grande queste due giornate di gara lanciando un notevole 63.66 nel giavellotto (quasi 5 metri meglio del precedente personale, quarta piazza parziale nella singola specialità) e arrivando quinto nei 1500 con un ottimo 4:23.36 (5 secondi meno del suo record) che gli ha consentito di raggiungere quota 8235 punti.

Migliorato di 17 lunghezze il punteggio del suo primato nazionale, realizzato proprio due anni fa agli ultimi Europei di Monaco in cui si era attestato sempre in sesta piazza. Nelle retrovie l’altro italiano impegnato, Lorenzo Naidon, che ha terminato in ventesima posizione il decathlon con 7519 punti mettendo a referto un 50.17 nel giavellotto e un 4:46.48 nei 1500.

Medaglia d’oro per l’Estonia con un superlativo Johannes Erm, che ha conservato la sua leadership fino in fondo trionfando con 8764 punti totali (world lead stagionale) davanti al norvegese Sander Skotheim (argento con 8635 punti) e al francese Makenson Gletty (bronzo con 8606). Quinta piazza per il fenomeno transalpino detentore del record mondiale Kevin Mayer, che ha ottenuto però il minimo olimpico con 8476 punti nonostante una condizione lontana dal top.