Atletica, Dalia Kaddari e Irene Siragusa si fermano in semifinale nei 200 agli Europei

Si interrompe in semifinale il percorso di Dalia Kaddari e Irene Siragusa nei 200 metri ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Le due azzurre iscritte sulla distanza del mezzo giro di pista hanno mancato la qualificazione per l’ultimo atto, riservata alle prime due di ciascuna batteria e a due tempi di ripescaggio.

Kaddari non è andata oltre il quinto posto nella prima delle tre heat con 22.98 (vento +0.5 m/s), vedendo subito sfumare anche l’ipotesi di un eventuale ripescaggio e chiudendo alla fine con l’undicesimo tempo complessivo delle semifinali. Eliminata anche Siragusa, sesta nella seconda heat con 23.17 (+0.2 m/s) confermandosi in sostanza sul livello espresso nel turno preliminare di stamattina.

In finale si annuncia un duello per la medaglia d’oro tra la favorita britannica Daryll Neita e la svizzera Mujinga Kambundji, le più veloci in semifinale rispettivamente con 22.51 e 22.52.