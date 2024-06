Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani? Fabbri, Simonelli, Dosso, Sibilio e Battocletti illuminano la scena

Si preannuncia grande spettacolo a La Spezia dove, nel weekend del 29-30 giugno, andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Tanti azzurri hanno risposto presente alla chiamata e si metteranno alla prova nella località ligure, a un mese dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Leonardo Fabbri cercherà una nuova spallata nel getto del peso: dopo aver scagliato l’attrezzo a 22.95 metri a Savona ed essersi laureato Campione d’Europa, l’argento mondiale insegue una misura di lusso per involarsi verso i Giochi.

Lorenzo Simonelli regalerà spettacolo sui 110 ostacoli, dopo aver trionfato agli Europei con il roboante tempo di 13.05 (secondo crono mondiale dell’anno). Da non perdere Zaynab Dosso sui 100 metri: il bronzo continentale ha accarezzato la barriera degli undici secondi a Roma (11.01 in semifinale) e proverà a sfondarla per trovare ulteriore fiducia versa la rassegna a cinque cerchi. Alessandro Sibilio ha strabiliato nella capitale sui 400 ostacoli conquistando l’argento in 47.50 e punterà a fornire una prova di ulteriore efficienza, mentre Nadia Battocletti si cimenterà sui 5000 metri dopo la splendida doppietta dorata all’Olimpico.

Sara Fantini si presenterà all’appuntamento da Campionessa d’Europa di lancio del martello, mentre Luca Sito si cimenterà sui 200 metri dopo aver timbrato il record italiano sul giro di pista. Da non perdere la sfida tra Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek sui 1500 metri, mentre sui 5000 metri vedremo all’opera ancora Pietro Arese e Pietro Riva. Sui 100 metri si preannuncia un confronto tra Matteo Melluzzo, Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli, visto che Marcell Jacobs si è chiamato fuori all’ultimo minuto. Sul mezzo giro di pista attenzione a Fausto Desalu in assenza di Filippo Tortu, mentre sui 400 metri cisaranno Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Davide Re e Brayan Lopez.

Valentina Trapletti sarà la favorita sui 10 chilometri di marcia, imperdibile la 17enne Elisa Valensin sui 200 metri, Ayomide Folorunso animerà i 400 ostacoli, Ludovica Cavalli incrocerà Marta Zenoni, Federica Del Buono, Gaia Sabbatini sui 1500 metri, mentre Alice Mangione e Anna Polinari saranno protagoniste sui 400 metri. Altre big: Dariya Derkach nel triplo, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Daisy Osakue nel lancio del disco. Sul fronte maschile vanno ricordati anche Simone Barontini e Francesco Pernici sugli 800, Filippo Randazzo nel lungo, Stefano Sottile, Marco Fassinotti e Manuel Lando nell’alto, Tobia Bocchi e Andrea Dallavalle nel triplo (ancora assente Andy Diaz), Dario Dester nel decathlon.