Atletica, brutta eliminazione in batteria per Coiro e Bellò negli 800 agli Europei

Bilancio fallimentare per l’Italia al termine delle batterie degli 800 metri al femminile nella sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. Le due azzurre al via, Eloisa Coiro ed Elena Bellò, hanno mancato un po’ a sorpresa la qualificazione per le semifinali chiudendo anzitempo la loro esperienza nella rassegna continentale casalinga.

Epilogo beffardo soprattutto per la padrona di casa romana Coiro, bruciata allo sprint dalla lussemburghese Charline Mathias e relegata in quarta piazza (le prime tre ottenevano il pass automatico) nella seconda heat con il tempo di 2:02.86, non sufficiente per rientrare tra le quattro ripescate per le semifinali in programma domani.

Niente fare anche per Bellò, solo settima nella terza batteria con 2:02.75 a causa di un cedimento nel rettilineo finale dopo aver occupato la piazza d’onore fino all’ultima curva. Il miglior riscontro cronometrico della mattinata è stato realizzato dalla tedesca Majtie Kolberg con 2:00.23 davanti alla slovacca Gabriela Gajanova in 2:00.31.