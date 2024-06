Atalanta-Fiorentina 2-3 nel recupero di Serie A, Scalvini segna e si infortuna: Europei a rischio?

Si è conclusa ufficialmente la Serie A con il recupero di Atalanta-Fiorentina, incontro non giocato un paio di mesi fa e disputato in coda al campionato. La Dea andava a caccia del terzo posto in classifica generale dopo aver vinto l’Europa League, ma i ragazzi di Gasperini dovevano battere i viola di fronte al proprio pubblico. I toscani in trasferta non avevano più nulla da chiedere, impossibilitati a migliorare l’ottavo posto.

Gli uomini di Italiano hanno vinto per 3-2 e così l’Atalanta conclude in quarta posizione alle spalle di Inter, Milan e Juventus.

Cinque gol nel primo tempo: Belotti apre le marcature al 6′ su invito di Castrovilli, Lookman replica cinque minuti più tardi su assist di De Ketelaere, Gonzalez riporta avanti i viola al 19′ su proposta di Biraghi, Scalvini pareggia nuovamente al 32′ su invito di Scalvini, Belotti trova la doppietta personale nel recupero della prima frazione e segna il gol che poi sancirà la vittoria.

Al netto del risultato, però, la notizia del pomeriggio è l’infortunio di Scalvini, che all’84mo minuto ha lasciato il campo. Il difensore, mentre stava rincorrendo un avversario, si è fermato all’improvviso dopo aver sentito una fitta al ginocchio ed è uscito dal campo senza l’ausilio della barella, ma con il supporto dello staff medico neroazzurro. Potrebbe dover dire addio alle Olimpiadi, il CT Spalletti è in allarme e nel ritiro di Coverciano è atteso Gatti, allenatosi a Torino negli ultimi giorni.