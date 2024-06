Arnaldi-Hijikata, orario ATP Queen’s 2024: programma, tv, streaming

Tornerà in campo già domani, mercoledì 19 giugno, al Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, per i Cinch Championships 2024 di tennis, sull’erba outdoor londinese, l’azzurro Matteo Arnaldi, il quale negli ottavi di finale sarà opposto al qualificato australiano Rinky Hijikata.

Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il primo dalle ore 13.00 italiane: si tratterà del secondo confronto tra i due sul circuito maggiore. L’unico precedente, andato in scena proprio quest’anno, ha visto l’oceanico avere la meglio negli ottavi dell’ATP 250 di Delray Beach, giocati in quel caso sul cemento.

La diretta tv della partita tra Arnaldi ed Hijikata sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP QUEEN’S 2024

Mercoledì 19 giugno

Centre Court

Dalle ore 13.00 italiane

Matteo Arnaldi (Italia) – Rinky Hijikata (Australia, Q) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP QUEEN’S 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.