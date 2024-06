Arianna Errigo, Olimpiadi Parigi 2024 scherma: scheda e giorni di gara

Arianna Errigo avrà il grande onore di portare il Tricolore nella Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una carriera semplicemente sensazionale quella della fiorettista lombarda, che si presenta in Francia per andare a caccia dell’unico oro che manca nella sua bacheca, quello della gara olimpica individuale. Si è appena laureata per la terza volta campionessa d’Europa ed è una delle principali favorite per la vittoria anche a Parigi. Ovviamente farà parte del quartetto che cerca la consacrazione olimpica nella prova a squadre, con l’Italia che è senza alcun dubbio la nazione da battere.

Nome: Arianna

Cognome: Errigo

Luogo e data di nascita: Monza, 6 Giugno 1988

Sport e discipina: Scherma (fioretto femminile)

Quando gareggia: domenica 28 luglio (individuale), giovedì 1 Agosto (prova a squadre)