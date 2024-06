Ambesi su Sinner-Alcaraz: “Pronostico impossibile. L’italiano è n.1 per merito, non per fortuna”

Il Roland Garros 2024 si appresta ad eleggere i propri re e le proprie regine. Siamo infatti ai nastri di partenza delle attesissime semifinali dei 4 tabelloni che vedranno tanta Italia ad ogni livello. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport).

Quest’ultimo prende spunto dai risultati eccellenti ottenuti dagli italiani per uno spunto interessante: “Sicuramente i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di storico. L’ultima volta che in un torneo dello Slam avevamo trovato 2 singolaristi dello stesso Paese è stato per merito del Canada nel 2021 agli US Open. La sensazione è che tutto ruoti attorno al fatto che gli Stati Uniti non siano in grado di trovare un uomo dominante. L’Italia, invece, si è spinta anche oltre, dato che ha piazzato anche due semifinali nei doppi. Una cosa mai successa per i nostri colori. Di solito queste cose le ottenevano gli statunitensi negli anni ’70-’80 e ’90. L’ultima volta è accaduto nel 2009, ora è molto più complicato perché il talento è distribuito in scala mondiale. Se facessimo 0 su 4? Non sarebbe una delusione perché siamo arrivati a questo punto con merito”.

Massimiliano Ambesi stigmatizza poi qualche commento su Jannik Sinner: “Ho letto un articolo che parlava di una sua eventuale fortuna per essere arrivato al numero 1 nel momento giusto. Ma quale tempismo? Numero 1 a 22 anni. Un titolo Slam. 2 Masters 1000. Una Davis. E mi volete dire che uno così è lassù per merito del suo principale talento ovvero la fortuna della tempistica? Non scherziamo. Sicuramente non avere più i Big-3 al massimo lo può avere avvantaggiato, ma c’è molto di più”.

Una semifinale che forse nessuno si aspettava è quella conquistata da Jasmine Paolini: “Che vittoria! Elena Rybakina è stata estremamente fallosa, ma gioca così. A volte regala tanto. Paolini è stata impeccabile a giocare con lei ad armi pari quando, a partire dal 2° set, ha iniziato a mettere la palla in campo. Penso che Paolini abbia impostato davvero bene il match. La rivale, non dimentichiamolo, era arrivata ai quarti in scioltezza, senza perdere mai un set e concedendo al massimo 7 game in totale. Nel finale è uscito il carattere di Jasmine, quanto si andava avanti di break in break. Ora? Ha possibilità di andare ancora avanti”.

Non solo singolari. Anche i doppi. “Penso che Vavassori e Bolelli abbiano una semifinale aperta. Rischiano di andare a giocare 2 finali di fila in uno Slam. Un traguardo eccezionale. Anche Errani-Paolini se la giocheranno”.

Ultima battuta sulla semifinale Sinner-Alcaraz: “Iniziamo a dire che sono arrivati i 4 che tutti ci aspettavamo. Ruud al posto di Djokovic, per il resto nessuna sorpresa. Sinner contro Alcaraz? L’unico precedente su terra (nel 2022, ndr) lo ha vinto l’altoatesino in maniera peculiare. Primo set tirato come spesso capita loro, quindi 61 61. Sono passati 2 anni e tante sfide tra di loro. Quell’anno a Wimbledon vinse Jannik, agli US Open Carlos in rimonta al quinto. Pronostico? Impossibile. Lo spagnolo ha vinto benissimo le ultime due, due ma mi attendo un duello combattuto. Che vinca il migliore”.