Alexander Zverev ammette: “Stavo già pensando a un discorso per il mio team sulla mia sconfitta…”

Una vittoria incredibile quella di ieri del tedesco Alexander Zverev a Parigi. Il n.4 del mondo è andato molto vicino alla sconfitta contro l’olandese Tallon Griekspoor, trovatosi nella condizione di chiudere la partita, avanti di due break nel quinto e decisivo set. A quest’ultimo però è mancata lucidità e così Zverev è riuscito a recuperare, vincendo il suo incontro nel super tie-break.

3-6, 6-4, 6-2, 4-6 e 7-6 (10-3) il punteggio dopo oltre quattro ore di gioco. “Sinceramente avevo già pensato a una sorta di discorso da fare al mio team, in caso di sconfitta. Avevo già tutto pronto, qualche cavolata, le cose che si dicono quando perdi. E invece..“, ha ammesso Sascha.

Zverev ha spiegato il modo in cui è riuscito a ribaltare il tutto: “La prima cosa che ho fatto è stata cambiare la mia posizione in risposta, essendo più aggressivo. Mi pensiero è stato: “Okay, sono sotto 4-1, ma come posso darmi le migliori possibilità di tornare?” La prima cosa è stata la risposta, come detto. E sono riuscito ad alzare il mio livello, forte anche di qualche errore che il mio avversario ha commesso“.