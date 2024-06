A che ora la F1 su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Austria 2024

Il Gran Premio di Austria 2024, undicesimo atto del Mondiale di Formula 1, si terrà nel pomeriggio di domenica 30 giugno. La gara di casa della Red Bull prenderà il via alle ore 15.00 italiane.

Proprio la multinazionale con sede a Salisburgo è l’artefice della rinascita di un appuntamento finito nell’oblio. Non bisogna dimenticare come l’autodromo di Spielberg fosse letteralmente finito in rovina all’inizio del XXI secolo. Gli investimenti della ditta austriaca lo hanno, viceversa, fatto risorgere.

Nel 2023 ha festeggiato Max Verstappen, che ha preceduto Charles Leclerc e Sergio Perez. A conti fatti, nella stagione scorsa, la gara austriaca fu una di quelle in cui la Ferrari si dimostrò più competitiva, soprattutto nella prima parte dell’anno. Cosa accadrà nel 2024 e come seguire il GP di Austria in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP AUSTRIA 2024

Ore 18.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP AUSTRIA F1 OGGI

(30 GIUGNO 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Austria.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Spielberg. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda in questa intensa domenica di sport.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AUSTRIA 2024

Ore 15.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP AUSTRIA 2024

La gara sarà riproposta più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche nella giornata di domenica 30 sono previste alle ore 20.00 e 22.00.

Dalla notte di lunedì 1, la gara sarà ritrasmessa a ciclo continuo anche nei giorni seguenti.