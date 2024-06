A che ora Jacobs oggi agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma semifinale e finale, streaming

Oggi sabato 8 giugno Marcell Jacobs scenderà in pista allo Stadio Olimpico di Roma per correre i 100 metri nell’ambito degli Europei 2024 di atletica leggera. Il Campione Olimpico si presenterà nella capitale per difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco e ha tutte le carte in regola per dettare legge. Il velocista lombardo si è espresso in 10.03 a Oslo e punterà a scendere sotto il muro dei dieci secondi, obiettivo tangibile visto che appare in evidente crescendo di forma.

Il Messia del movimento tricolore dovrà mettere insieme i pezzi, unendo una buona partenza a un bel lanciato per provare a regalarsi un’altra grande notte di fronte al proprio pubblico. Marcell Jacobs incomincerà la sua avventura nella terza semifinale, in programma alle ore 21.26. Il 29enne correrà in quinta corsia, i suoi avversari di riferimento saranno il britannico Chijindu Ujah e il francese Pablo Mateo, passano il turno i primi due classificati di ogni semifinale e i migliori due tempi di ripescaggio. L’appuntamento con la finale è alle ore 22.53, saranno assenti gli altri britannici Jeremiah Azu e Zharnel Hughes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Marcell Jacobs oggi agli Europei di Roma sui 100 metri. Prevista la diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIA MARCELL JACOBS OGGI

Sabato 8 giugno

Ore 21.26 Semifinale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

Ore 22.53 Eventuale finale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.