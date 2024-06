A che ora Berrettini-Draper oggi in tv, ATP Stoccarda 2024: programma finale e streaming

Oggi domenica 16 giugno Matteo Berrettini affronterà Jack Draper finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. L’appuntamento è per le ore 13.00 sull’erba tedesca, dove il tennista italiano andrà a caccia del terzo sigillo in carriera in questa manifestazione dopo quelli del 2019 e del 2022. Il romano insegue la nona affermazione nel circuito maggiore, in quello che è il suo 14mo atto conclusivo (ne ha persi otto). L’ultima gioia risale allo scorso 7 aprile, quando si impose nell’ATP 250 di Marrakech sulla terra rossa.

Matteo Berrettini si presenterà all’appuntamento dopo aver regolato Safiullin, Shapovalov, Duckworth, Musetti e sembra davvero in eccellente forma, galvanizzato lungo la marcia che conduce a Wimbledon, terzo Slam della stagione dove è stato finalista nel 2021. L’azzurro partirà con i favori del pronostico considerando la superficie, ma non dovrà sottovalutare un avversario che si sta rendendo protagonista di un bel percorso e che potrebbe rappresentare un ostico osso duro

Si affrontano il numero 40 e il numero 95 del ranking ATP, anche se Berrettini è già diventato numero 65 virtuale e vincendo il torneo potrebbe diventare anche numero 55 scavalcando Lorenzo Sonego. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Draper, finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-DRAPER OGGI

Domenica 16 giugno

Ore 13.00 Matteo Berrettini vs Jack Draper – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BERRETTINI-DRAPER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.