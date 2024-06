L’Italia ha rispettato il pronostico che la voleva grande favorita nella finale della 4×100 agli Europei di atletica che si sono trionfalmente conclusi a Roma. Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando l’oro con il tempo di 37″82: si tratta della quarta prestazione di tutti i tempi per il Bel Paese, a 0.32 dal primato nazionale stabilito in quella indimenticabile notte delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Questa sera erano presenti tre degli eroi che si presero la gloria eterna nel Sol Levante, mentre il giovane Melluzzo ha sostituito Fausto Desalu. Proprio il giovane siciliano ha lanciato egregiamente la staffetta, risultando il più veloce in assoluto nella prima frazione in 10″45. Successivamente il campione olimpico Jacobs ha acceso letteralmente il turbo, viaggiando a velocità supersonica e scavando un solco incolmabile nei confronti della concorrenza con un 8″98 che fa ben sperare in vista di Parigi 2024.

Patta si è rivelato a sua volta consistente coma al solito in 9″34, confermandosi una vera garanzia anche nella seconda curva. Poi in chiusura abbiamo ammirato il consueto Tortu straripante in 9″05: un atleta che come nessun altro sa esaltarsi nella competizione a squadre. Il brianzolo ha riscattato in un colpo solo la delusione cocente della vittoria mancata nei 200 metri, esprimendo un lanciato di pregevole fattura. Jacobs e Tortu hanno fatto segnare, rispettivamente, il primo ed il secondo tempo di frazione tra tutti gli atleti presenti in finale.

E dire che l’Italia si è permessa il lusso di tenere fuori niente meno che il vice-campione d’Europa Chituru Ali: il 25enne vanta un personale da 10″05 ed è un serio candidato per diventare il terzo azzurro ad abbattere in un futuro prossimo la fatidica barriera dei 10 secondi. Chiaro che con Ali la selezione tricolore potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità, ma dove verrebbe schierato? In curva il gigante comasco non potrebbe esprimere il massimo del potenziale, Jacobs non si tocca. Si metterà in dubbio la quarta frazione di Tortu? Improbabile. Di sicuro un gradito problema di abbondanza per i tecnici.

I TEMPI DI FRAZIONE DEGLI AZZURRI DELLA 4X100

Matteo Melluzzo 10″45

Marcell Jacobs 8″98

Lorenzo Patta 9″34

Filippo Tortu 9″05