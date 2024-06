24 Ore Le Mans, BMW #15 e Cadillac #3 precedono Ferrari #50. Domani la lotta per la pole

BMW Motorsport firma il giro veloce nelle qualifiche della 24h Le Mans, sessione discriminante in vista dell’Hyperpole che commenteremo nella giornata di domani. Dries Vanthoor svetta contro il cronometro beffando con la propria LMDh #15 la Cadillac #3 di Sebastien Bourdais e la Ferrari #50 di Antonio Fuoco.

Kamui Kobayashi (Toyota GR #7), Paul-Loup Chatin (Alpine #35) e Alex Lynn (Cadillac Racing #2) seguono nell’ordine beffando Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51) e Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6).

La graduatoria resta provvisoria, la direzione gara potrebbe infatti cancellare il riferimento di Kamui Kobayashi in seguito ad un errore a due minuti dalla fine alla ‘Virage Corvette’. L’ex pilota di F1 è infatti sotto investigazione, il Team Principal di Toyota GR ha infatti neutralizzato l’azione provocando una red flag.

Toyota GR #8 resta al di fuori dei migliori della classifica, 12° posto per la seconda auto nipponica, protagonista di un testacoda dopo la ‘chicane Daytona’. Male anche Peugeot, grande attesa dal pubblico locale con la nuovissima versione della propria Hypercar.

Menzione d’onore anche per l’Oreca 07 Gibson COOL Racing #37 di Malthe Jakobsen e per la Ford Mustang Proton Competition #77 di Ben Barker, rispettivamente al top in LMP2 ed in LMGT3. Domani alle 20.00 la sfida per la pole, oggi alle 22.00 la seconda sessione di prove libere della 24h Le Mans 2024.