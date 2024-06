24 Ore Le Mans 2024, sei ore dalla fine: Porsche, Toyota, Cadillac e Ferrari in lotta per il successo

Porsche, Toyota, Cadillac e Ferrari restano in lotta per vittoria della 92ma edizione della 24 Ore Le Mans a sei ore dalla fine. I tedeschi guidano sui giapponesi, gli americani e gli italiani, tutto è ancora da scrivere sul ‘Circuit della Sarthe’ dopo 18 intense ore d’azione caratterizzata dalla pioggia.

Dopo una lunghissima pausa alle spalle della vettura di sicurezza iniziata alle 3.47 di mattina per pioggia, la 24h Le Mans è ripartita alle 8.00 di mattina con Toyota GR n. 8 davanti alla Porsche Penske Motorsport n. 6 ed alla seconda vettura nipponica n. 7. La pista si è progressivamente asciugata, tutti hanno presto montato le gomme slick con Ryo Hirakawa subito in lotta con Laurens Vanthoor. Il belga ha iniziato ad inseguire il giapponese, le tre auto citate hanno provato ad allungare sulle Ferrari ufficiali di Nicklas Nielsen (n. 50) ed Alessandro Pier Guidi (n. 51).

A 6h e 30′ dalla fine, la Porsche n. 6 ha preso le redini della corsa beffando grazie ad una Slow Zone la Toyota n. 8, inseguitrice con una ventina di secondi di ritardo. Bellissima anche la lotta per la Top3 con la Toyota n. 7 in duello contro la Ferrari n. 50 e la 499P privata AF Corse n. 83.

Tutto è nuovamente cambiato a 6h e 21′ dalla bandiera a scacchi a causa di un impatto ad Indianapolis dell’Aston Martin n.27 Heart of Racing affidata a Daniel Mancinelli. La Safety Car è tornata in azione per la terza volta, Vanthoor si è ritrovato in ogni caso in vetta alla sfida davanti alle Toyota n. 8 ed alla n. 7.

Quest’ultima, dopo aver effettuato una nuova sosta in regime di bandiera gialla, si colloca in 7ma piazza allo scoccare delle sei ore alla conclusione, Cadillac Racing n. 3 precede provvisoriamente in terza piazza la Porsche Penske Motorsport n. 5, AF Corse Ferrari n. 83 e Ferrari n. 50. Menzione speciale per le ultime due citate, ferme in pit road immediatamente all’esposizione della bandiera gialla. Più attardata, invece, la Rossa n. 51, virtualmente in 11ma posizione a sei ore dall’arrivo.

François Perrodo/Nico Varrone/Ben Barnicoat si confermano con AF Corse Oreca n. 183 in LMP2 ed in LMP2 PRO AM, mentre le Iron Dames sono al top con Lamborghini n. 85 in LMGT3. Ottimo lavoro da parte di Michelle Gatting/Sarah Bovy/Rahel Frey, abili ad approfittare di un problema al cambio da parte di Pure Rxcing Porsche n. 92.