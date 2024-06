24 Ore Le Mans 2024, dopo sei ore: AF Corse Ferrari n. 83 detta il ritmo, Valentino Rossi al top in LMGT3

Robert Kubica/Yifei Ye/Robert Shwartzman comandano con AF Corse Ferrari n. 83 la 24 Ore di Le Mans dopo le prime sei ore. Il prototipo tricolore precede la Porsche Penske Motorsport n. 5 di Matt Campbell/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki e la Toyota GR n. 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley. Tanta battaglia ed incertezza nel primo quarto d’azione, seconda piazza provvisoria per Valentino Rossi in LMGT3.

La prima parte della 24h di Le Mans è stata caratterizzata dall’ottimo avvio da parte delle due Ferrari titolari. Nicklas Nielsen n. 50 ed Antonio Giovinazzi n. 51 hanno reso difficile la vita alla Porsche 963 ufficiale n. 6 di Laurens Vanthoor, leader allo spegnimento dei semafori davanti alla Cadillac n. 3 dell’idolo locale Sebastien Bourdais.

La Rossa ha saputo beffare i rivali ed ha provato ad allungare, la corsa è entrata nel vivo dopo novanta minuti con l’arrivo della pioggia nel primo e nel terzo settore. Molti team hanno quindi deciso di fermarsi nell’immediato a cambiare le gomme, una scelta non condivisa dalla 499P privata n. 83 di AF Corse e dalla Ferrari n. 50, in rimonta dopo una sanzione di 10″ per unsafe release nei confronti della Cadillac n.3.

Robert Kubica n.83 e Nicklas Nielsen n.50 hanno iniziato a contendersi il primato, il polacco ha dovuto cedere al danese una volta migliorate le condizioni meteo. Toyota n. 8, Ferrari n. 51, Cadillac n.3 e Porsche Penske Motorsport n.6 sono state solo alcune delle protagoniste che immediatamente si sono fermate in pit road una volta arrivata la pioggia.

La situazione è rimasta stabile nei minuti seguenti con la Ferrari n. 83 sempre in controllo con margine abbastanza confortevole nei confronti della Ferrari n.50 e della Porsche Penske Motorsport n.5. Attenzione in ogni caso alla Toyota n.8 ed alla Ferrari n.51, entrambe in azione con una strategia differente dopo il primo periodo di pioggia della corsa.

A sei ore dal via, la Ferrari n.83 di AF Corse è quindi in cima alla graduatoria assoluta, Robert Kubica/Yifei Ye/Robert Shwartzman vantano un solido margine di oltre una decina di secondi nei confronti della concorrenza. La pioggia è tornata ora protagonista sul ‘Circuit de la Sarthe’, la Ferrari 499P ufficiale n.50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina ha ceduto la posizione alla Porsche n.6 ed alla Toyota n. 8 dopo aver ritardato di un giro l’ingresso in pit lane per montare le gomme da bagnato. Seguono nell’ordine la n. 6 Porsche Penske, la n. 12 Hertz JOTA Porsche e la n. 2 Cadillac Racing.

In LMGT3 ottima prestazione da parte della BMW M4 GT3 n. 46 del Team WRT di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin. L’equipaggio della squadra di Vincent Vosse è provvisoriamente al secondo posto dopo aver controllato per qualche ora la categoria LMGT3, la vettura della compagine belga segue i padroni del Mondiale Endurance 2024 Alex Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler (Manthey Pure Rxcing Porsche n. 92).

Menzione d’onore anche per la classe LMP2, che provvisoriamente vede al comando l‘Oreca 07 Gibson n. 37 COOL Racing di Lorenzo Fluxa/Malthe Jakobsen/Ritomo Miyata. Attenzione all’inizio della notte ed alla pioggia, fattori che potranno rimescolare le carte in tavola, in un contesto difficile, vista l’assenza delle gomme calde all’uscita dei box.