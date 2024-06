24 Ore di Le Mans oggi in tv: orari inizio e fine, programma, griglia di partenza, streaming

Oggi sabato 15 giugno inizia la 24 Ore di Le Mans, l’evento motoristico di durata più prestigiosa e importante al mondo. L’iconica manifestazione sportiva avrà luogo sul Circuit de la Sarthe durante questo intenso weekend, che si preannuncia altamente appassionante e avvincente. In Francia si correrà continuamente per un giorno interno, affrontando anche le avversità della notte, i rischi di problemi meccanici e i possibili cambiamenti del meteo.

Partenza alle ore 16.00, si andrà avanti per 24 ore e dunque la conclusione è prevista alle ore 16.00 di domenica 16 giugno (si completerà il giro in corso di svolgimento e verrà esposta la bandiera a scacchi). L’Italia sogna in grande con la Ferrari: dopo il trionfo di dodici mesi fa, la Scuderia di Maranello spera di festeggiare ancora una volta ma dovrà fare i conti con una concorrenza di altissimo spessore. La Porsche e la Cadillac si preannunciano particolarmente agguerrite nella 92ma edizione della kermesse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della 24 Ore di Le Mans, la corsa di durata più importante e prestigiosa al mondo. L’evento di motorsport sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO 24 ORE DI LE MANS OGGI

Sabato 15 giugno

Ore 16.00 24 Ore di Le Mans, partenza – Diretta tv su Eurosport 1

L’evento si concluderà alle ore 16.00 di domenica 16 giugno: quando scoccheranno le ore 16.00 saranno passate 24 Ore, si completerà il giro in corso di svolgimento e verrà esposta la bandiera a scacchi.

PROGRAMMA 24 ORE DI LE MANS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.