Volley, Sylla e Lubian: “Tornate a giocare tutte insieme, utilizziamo le energie per il pass olimpico”

L’Italia ha sconfitto la Francia con un secco 3-0 e ha così conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile. Le azzurre si sono imposte in maniera nitida sulle transalpine e si sono così issate al terzo posto nella classifica generale, continuando a inseguire la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le ragazze del CT Julio Velasco, che hanno guadagnato punti preziosi per il ranking FIVB e per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024, torneranno in campo domani per fronteggiare la Repubblica Dominicana.

Marina Lubian ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Oggi era davvero importante non perdere alcun set, inoltre era la nostra prima partita tutte insieme e siamo molto contente di come sia andata. La cosa fondamentale era mantenere un buon ritmo e l’abbiamo fatto, poi logicamente ci aspettiamo che il nostro gioco durante questa settimana migliori sempre di più, l’inizio è stato senz’altro positivo. La stagione è stata veramente lunga, però, è sempre un onore ed è bellissimo ricominciare con la Nazionale, avendo inoltre l”opportunità di scendere in campo con alcune compagne con cui giochi tutto l’anno”.

La centrale ha poi proseguito: “Domani ci aspetta un avversario di alto livello come la Repubblica Dominicana, credo comunque che in questa competizione nessuna formazione vada sottovalutata. Abbiamo già iniziato a studiare la squadra caraibica e c’è tanta voglia di ripetere contro di loro la buona prestazione di oggi. Stiamo affrontando la Nations League con l’obiettivo di qualificarci alle Olimpiadi di Parigi 2024 e allo stesso tempo prepararci al meglio per quello che verrà. Prima otteniamo il pass olimpico e meglio è, però, secondo me non bisogna giocare con l’ansia di raggiungere quell’obiettivo. Dobbiamo pensare a fare bene una partita alla volta e il resto sono convinta verrà da sé”.

Myriam Sylla le fa eco: “Quando sono scesa in campo quello a cui ho pensato, anzi quello che credo abbiamo ripensato tutte, è stato giocare la prima volta di nuovo tutte insieme. Avevamo tanta voglia di offrire a noi stesse e al nostro pubblico una prestazione convincente e così è stato. Non era facile, perché le emozioni erano tante, con oggi penso che abbiamo messo un grosso punto e adesso c’è tanta voglia di ricominciare: tutte noi abbiamo un sogno”.

La schiacciatrice ha poi concluso: “Questa è stata una stagione veramente lunga, come tutti sanno si è giocato tantissimo quasi ogni tre giorni, però quel che è stato è stato non si può più cambiare e ora bisogna concentrarsi al massimo, utilizzando tutte le energie possibili per portare a casa la qualificazione olimpica e poi si vedrà. In questa VNL ogni partita è difficile, non puoi permetterti di sottovalutare nessuno, dobbiamo scendere in campo sempre al 100% e cercare di portare a casa il punteggio pieno, questa è l’unica cosa che conta”.