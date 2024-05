Volley, Alessandro Michieletto: “Il Giappone difendeva tanto, bravi a non innervosirci. E con il Brasile…”

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Nations League di volley maschile. Gli azzurri si sono imposti in rimonta a Rio de Janeiro (Brasile) e si sono issati in testa alla classifica generale alla pari con Polonia e Francia. I Campioni del Mondo sono stati impeccabili contro un avversario particolarmente ostico e hanno portato a casa punti preziosi per il ranking FIVB, che al termine della fase preliminare assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Alessandro Michieletto ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Il Giappone gioca bene indipendentemente da chi scende in campo. Hanno un gioco molto fastidioso, sono forti e sono stati bravi. Sono stati bravi anche nel primo set fino a un certo punto, ci siamo un pò persi però siamo rientrati bene dopo negli altri set, li abbiamo giocati meglio dall’inizio alla fine, li abbiamo sicuramente comandati bene. Abbiamo tenuto il nostro livello di gioco alto e bene così dai adesso ci prepariamo per l’ultima partita“.

Lo schiacciatore ha poi proseguito: “Contro squadre come il Giappone è tosta perché loro difendono tantissimo, coprono, rigiocano, battono bene, quindi devi stare lì, devi saper giocare azioni lunghe e non innervosirti. Quello che abbiamo fatto noi oggi molto bene, quindi bene così. Domani una partita tosta col Brasile, lo sappiamo, anche l’anno scorso ci abbiamo giocato qui, è tosta. Però sarà una bella partita da giocare, quindi non vediamo l’ora. Adesso recuperiamo le energie per domani“.

Il libero Fabio Balaso ha aggiunto: “Sapevamo che il Giappone avrebbe spinto fin da subito col servizio e con molte variazioni soprattutto, ci hanno messo in difficoltà su quel frangente lì. Poi siamo stati bravi a rimanere concentrati sul nostro gioco, sulla nostra metà di campo e alla fine abbiamo avuto la meglio ed è questo l’importante. Subito domani mattina contro sicuramente una grande squadra come il Brasile, una grande nazionale, il palazzetto sarà tutto pieno sicuramente, andiamo ad affrontarci a viso aperto quest’ultima partita qui. La strada imboccata è quella giusta“.