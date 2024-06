Europei 2024, sempre il solito Bellingham: Inghilterra al risparmio, ma regola la Serbia al debutto

Più sofferta del previsto, ma alla fine la vittoria arriva. L’Inghilterra conquista il successo nel debutto ad Euro 2024 contro la Serbia, è il gol di Bellingham dopo pochi minuti a concedere l’intera posta in palio alla selezione di Southgate. Dall’altra parte però la Serbia è riuscita a tenere botta, impensierendo una delle squadre candidate per il titolo apparsa un po’ sparagnina nel secondo tempo.

L’Inghilterra prende subito il controllo delle operazioni con un giropalla ossessivo e al 13′ riesce ad eludere il fortino della Serbia. Walker mette dentro un gran pallone per Saka che mette in mezzo dalla sinistra, arriva di gran carriera Bellingham che in tuffo la butta alle spalle di Rajkovic. La Nazionale dei Tre Leoni non va lontano dal 2-0 con Rice e Walker, ma inizia a specchiarsi un po’ troppo, mentre dall’altra parte Stojkovic è costretto a cambiare Kostic, che alza bandiera bianca al 42′ per un problema muscolare: al suo posto Mladenovic.

Ad inizio secondo tempo la Serbia alza il livello tecnico inserendo il torinista Ilic per Gudelj ed inizia piano piano ad alzare il baricentro, con Pickford che risolve un bel problema con una uscita bassa su Mitrovic sul cross di Mladenovic. Stojkovic prova a cambiare le carte in tavola con un atteggiamento più spregiudicato, con Jovic e Tadic per Lukic e Mitrovic, iniziando a chiudere l’Inghilterra nella propria metà campo.

Pickford però resiste e anzi al 77′ è l’Inghilterra a sfiorare il 2-0 con il colpo di testa a botta sicura di Harry Kane, all’unico acuto di una partita di estremo sacrificio. Ma Rajkovic dice di no al centravanti del Bayern Monaco, con un riflesso impressionante mettendo la palla sulla traversa. Cinque minuti dopo Vlahovic scalda le mani a Pickford con una sventola da fuori area, ma gli inglesi non provano più pericoli e, con il successo, volano in vetta al girone C.