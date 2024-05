Vela, Tita-Banti allungano a +18 su Gimson-Burnet! Tripletta mondiale ad un passo nel Nacra 17

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno inserito le marce alte nella quinta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di Nacra 17, in corso di svolgimento nelle acque di La Grande Motte (Francia), respingendo il tentativo di rimonta dei rivali britannici John Gimson/Anna Burnet e ipotecando la medaglia d’oro in attesa della Medal Race decisiva di domani.

La fenomenale coppia azzurra ha messo in mostra una solidità notevole quest’oggi in condizioni meteo sempre al limite ma con un po’ più di vento rispetto ai giorni scorsi, raccogliendo un sesto e poi due secondi posti nelle tre regate odierne di Gold Fleet. Risultati che proiettano Tita-Banti al comando della classifica generale con un margine di 18 punti su Gimson-Burnet (oggi in difficoltà con 7-9-18) e 25 sulla seconda formazione italiana composta da Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (4-8-22).

I Campioni Olimpici di Tokyo 2021 sono dunque già certi di un posto sul podio, ma basterà una nona piazza nella Medal Race domenicale (a punteggio doppio e riservata ai primi 10 equipaggi della graduatoria) per festeggiare il terzo titolo iridato consecutivo ed il quarto totale in carriera a prescindere dal piazzamento dei campioni europei in carica Gimson-Burnet.

Decisamente più incerta la bagarre per la medaglia di bronzo, con Ugolini/Giubilei che devono guardarsi le spalle dagli svedesi Svensson/Dackhammar e Jarudd/Jonsson, distanti rispettivamente 2 e 6 punti dalla terza posizione provvisoria dei nostri portacolori. Chance ridotte al lumicino invece per gli argentini Majdalani/Bosco, a -16 dalla zona podio.