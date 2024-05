Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2024: indietro gli italiani nelle qualificazioni del compound a Yecheon

Cominciata oggi la tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco in quel di Yecheon (Corea del Sud). Giornata interamente dedicata al ranking round nel compound al maschile e al feminile.

Tabelloni che si sono determinati e al maschile il migliore è stato il danese Mathias Fullerton a prendersi il primo posto con 717 punti, un punto in più dell’olandese Mike Schloesser e dello statunitense Sawyer Sullivan. Per l’Italia il migliore è Elia Fregnan, diciassettesimo con 708 punti, trentatreesima posizione per Michea Godano con 702 e quarantatreesima per Marco Bruno con 695.

Gli azzurri partiranno tutti dal primo turno: Fregnan affronterà il messicano Mendez Ortiz, Godano l’australiano Wildman e Bruni l’israeliano Yamrom. Nella gara a squadre l’Italia inizierà dall’ottavo posto con 2105 punti in una classifica che ha visto gli Usa chiudere al primo posto (2139) davanti alla Turchia (2134) e alla Corea del Sud (2128). Per gli azzurri al primo turno sarà sfida contro l’Olanda.

Al femminile dominio in salsa coreana con al primo posto Han Seungyeon (711) e al secondo posto appaiate Oh Yoohyun e la lussemburghese Mariya Shkolna. Per l’Italia con 701 punti Elisa Roner è diciassettesima, con 688 Marcella Tonioli è trentunesima e con 683 Francesca Aloisi è trentaseiesima. Roner partirà dal secondo turno, mentre al primo Aloisi sfiderà la thailandese Maneesombatkul e Tonioli se la vedrà con l’arciera di Singapore Loh. Nella gara a squadre le azzurre sono settime con 2073 punti e affronteranno l’India al primo turno.