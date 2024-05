Tennistavolo, il tabellone del Preolimpico maschile: Bobocica già agli ottavi, Stoyanov inizia con Gionis

Si è conclusa la seconda giornata del torneo di qualificazione olimpica di singolare su base europea di tennistavolo, in corso a Sarajevo (Bosnia Erzegovina), che mette 5 pass in palio per i Giochi di Parigi 2024 sia per gli uomini che per le donne.

Per quanto concerne il settore maschile, Mihai Bobocica, ottava testa di serie, ha vinto il Gruppo H davanti all’ucraino Yaroslav Zhmudenko, al serbo Aleksa Gacev ed al sanmarinese Mattias Mongiusti, mentre Niagol Stoyanov, numero 15, si è classificato secondo nel Gruppo J alle spalle del britannico Paul Drinkhall, ma davanti all’elvetico Elias Hardmeier ed al lettone Daniels Kogans.

Al termine della prima fase a gironi i primi due di ogni girone (24 atleti) sono stati promossi alla seconda fase ad eliminazione diretta, che si disputerà, fino ai quarti di finale, inclusi, domani, venerdì 17 maggio. Sabato 18 maggio nella sessione mattutina si disputeranno le semifinali, che decreteranno i primi 4 qualificati ai Giochi (2 per genere).

Mihai Bobocica avrà un bye al primo turno e partirà direttamente dagli ottavi: in pratica all’azzurro serviranno tre vittorie per andare ai Giochi, mentre inizierà dai sedicesimi Niagol Stoyanov, chiamato ad affrontare all’esordio l’ellenico Panagiotis Gionis.

Tutti gli atleti non qualificati nella seconda fase ad eliminazione diretta (22 atleti) avranno un’ultima occasione: nella sessione pomeridiana di sabato 18 scatteranno altri due tabelloni ad eliminazione diretta che si allineeranno ai quarti. Domenica 19 si disputeranno i quarti e, a seguire, le semifinali, che decreteranno altri 4 qualificati ai Giochi (2 per genere). I perdenti delle semifinali, infine, si sfideranno per conquistare gli ultimi due pass in palio (1 per genere).

TABELLONE PREOLIMPICO MASCHILE TENNISTAVOLO

ROBLES Alvaro (Spagna) Bye

LEVENKO Andreas (Austria)-LEVAJAC Dimitrije (Serbia)

DRINKHALL Paul (Gran Bretagna)-SZUDI Adam (Ungheria)

BOBOCICA Mihai (Italia) Bye

REDZIMSKI Milosz (Polonia) Bye

NUYTINCK Cédric (Belgio)-PISTEJ Lubomir (Slovacchia)

GÜNDÜZ Ibrahim (Turchia)-IONESCU Eduard (Romania)

HABESOHN Daniel (Austria) Bye

WANG Yang (Slovacchia) Bye

JANCARIK Lubomir (Repubblica Ceca)-URSU Vladislav (Moldavia)

VAN OOST Kas (Paesi Bassi)-OLAH Benedek (Finlandia)

KULCZYCKI Samuel (Polonia) Bye

ALLEGRO Martin (Belgio) Bye

STOYANOV Niagol (Italia)-GIONIS Panagiotis (Grecia)

PEREZ Juan (Spagna)-ZHMUDENKO Yaroslav (Ucraina)

IONESCU Ovidiu (Romania) Bye