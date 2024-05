Tennistavolo, Debora Vivarelli ai quarti nel Preolimpico di Sarajevo: domani gli scontri decisivi per il pass olimpico

Debora Vivarelli approda ai quarti di finale dell’ultimo dei tabelloni ad eliminazione diretta del Preolimpico su base europea di singolare del tennistavolo, in corso a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, mentre escono agli ottavi tutti gli altri azzurri, che ora dovranno sperare nel ranking per andare a Parigi 2024.

L’azzurra è a due vittorie dalle Olimpiadi: domani ai quarti dovrà necessariamente superare l’ostica naturalizzata lusitana Yu Fu, in quanto saranno tre i pass a disposizione, che verranno distribuiti nominalmente alle due vincitrici delle semifinali ed alla vincitrice della sfida per il terzo posto.

Nel singolare femminile, infatti, Debora Vivarelli approfitta ai sedicesimi del forfait dell’austriaca Karoline Mischek, giunto prima del match, poi agli ottavi supera la slovacca Barbora Balazova per 4-1 (8-11, 12-10, 11-7, 11-4, 11-9), mentre Giorgia Piccolin, dopo aver superato all’esordio la slovena Sara Tokic per 4-0 (11-6, 11-7, 11-7, 11-5), cede agli ottavi alla lussemburghese Sarah De Nutte per 3-4 (11-5, 7-11, 7-11, 11-4, 2-11, 11-6, 8-11).

Nel singolare maschile, invece, Mihai Bobocica, che aveva usufruito di un bye al primo turno, al secondo è stato battuto dal belga Cedric Nuytinck per 0-4 (8-11, 5-11, 13-15, 11-13), mentre Niagol Stoyanov, dopo aver eliminato ai sedicesimi il turco Ibrahim Gunduz (Turchia) per 4-1 (9-11, 11-7, 11-6, 11-5, 11-5), ha lasciato strada agli ottavi all’iberico Alvaro Robles per 2-4 (5-11, 11-8, 11-9, 8-11, 8-11, 6-11).

PREOLIMPICO EUROPEO TENNISTAVOLO

Singolare femminile

Quarti di finale

Debora Vivarelli (Italia)-Yu Fu (Portogallo) domani

Ottavi di finale

Debora Vivarelli (Italia)-Barbora Balazova (Slovacchia) 4-1 (8-11, 12-10, 11-7, 11-4, 11-9)

Giorgia Piccolin (Italia)-Sarah De Nutte (Lussemburgo) 3-4 (11-5, 7-11, 7-11, 11-4, 2-11, 11-6, 8-11)

Sedicesimi di finale

Debora Vivarelli (Italia)-Karoline Mischek (Austria) forfait dell’austriaca prima del match

Giorgia Piccolin (Italia)-Sara Tokic (Slovenia) 4-0 (11-6, 11-7, 11-7, 11-5)



Singolare maschile

Ottavi di finale

Mihai Bobocica (Italia)-Cedric Nuytinck (Belgio) 0-4 (8-11, 5-11, 13-15, 11-13)

Niagol Stoyanov (Italia)-Alvaro Robles (Spagna) 2-4 (5-11, 11-8, 11-9, 8-11, 8-11, 6-11)

Sedicesimi di finale

Mihai Bobocica (Italia) bye

Niagol Stoyanov (Italia)-Ibrahim Gunduz (Turchia) 4-1 (9-11, 11-7, 11-6, 11-5, 11-5)