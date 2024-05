Sport in tv oggi (martedì 7 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 7 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla quarta tappa del Giro d’Italia. La Corsa Rosa, nella Acqui Terme – Andora (190 km), potrebbe vedere i velocisti in azione e in questo caso Jonathan Milan, dopo aver sfiorato il successo nella frazione di ieri, potrebbe avere una chance. Attenzione però al Capo Mele nel finale che potrebbe andare ad alterare gli equilibri di questa frazione.

Tengono banco poi gli Internazionali d’Italia di tennis che inizieranno con i match del tabellone principale femminile e tante azzurre in campo, tra cui Martina Trevisan, mentre Francesco Passaro cercherà di imporsi per guadagnarsi l’approdo al main draw maschile. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 7 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 7 maggio

10.00 Tennis, ATP Roma: turno decisivo qualificazioni – Diretta streaming sul canale Youtube Internazionali BNL d’Italia.

(Passaro vs Ajdukovic 1° turno e inizio programma dalle 10.00)

11.00 Tennis, WTA Roma: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Pigato vs Rogers 1° match e inizio programma dalle 11.00; Trevisan vs Putintseva 3° match e inizio programma dalle 11.00; Stefanini vs Paganetti 4° match e inizio programma dalle 11.00)

12.30 Ciclismo, Giro d’Italia: quarta tappa – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 12.35 alle 14.00, poi Rai 2 HD, gratis e in chiaro; Eurosport1 HD dalle 12.15, per gli abbonati; in streaming su RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30.

14.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Città di Cosenza vs Brizz – Nessuna copertura tv/streaming.

18.45 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma vs Ekipe Orizzonte – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Rapallo vs Plebiscito Padova – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Calcio, Serie C: Atalanta U23 vs Trento – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Audace Cerignola vs Giugliano – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Giana Erminio vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Gubbio vs Rimini – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Juventus U23 vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Legnago Salus vs Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Pescara vs Pontedera – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW, SkyGo.

20.30 Calcio, Serie C: Taranto vs Latina – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su NOW, SkyGo.

21.00 Calcio, Serie C: Picerno vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW, SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: PSG vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky port 251, Sky Sport Uno (canale 201), Canale 5 (in chiaro); in streaming su NOW, SkyGo, Infinity+.

21.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Genova vs Bogliasco – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Martedì 7 maggio

16:00 Waterpolo Preview: Speciale Semifinali Donne. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.

18:25 Sprint2u con Ludovica Cavalli: specialista del mezzofondo. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania Live. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.

19:40 Basket2u: “Playoff, la Serie A del Nord”. Conduce: Michele Federico Rossini su sport2u.tv.

20:20 Waterpolo Preview: Speciale Semifinali Uomini con Mario Fiorillo: presidente e tecnico Olympic Roma. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.