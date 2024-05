Sport in tv oggi (martedì 14 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 14 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il basket con la Serie A, il volley femminile con la sfida di Nations League tra Italia e Polonia, e molto altro.

A Roma, per gli Internazionali d’Italia 2024 di tennis, saranno impegnate oggi due coppie nei tornei di doppio, una maschile ed una femminile: Errani/Paolini nei quarti contro Kichenok/Ostapenko tra le donne e Bolelli/Vavassori negli ottavi contro Bopanna/Ebden tra gli uomini.

Dopo il primo giorno di riposo, previsto ieri, si snoderà interamente in Campania la decima tappa, la nona in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà oggi, con partenza da Pompei ed arrivo a Cusano Mutri (Bocca della Selva) dopo 142 km.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 14 maggio

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: ottavi singolare e ottavi doppio (1° match alle 11.00 Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (11.00-15.00), con Tsitsipas-de Minaur anche su Rai 2 HD, Sky Go, Now, Tennis TV, con Tsitsipas-de Minaur anche su Rai Play.

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: quarti singolare e quarti doppio (3° match dalle 11.00, col match precedente non prima delle 12.30, Errani/Paolini-Kichenok/Ostapenko) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (11.00-15.00), Sky Go, Now, WTA TV

11.00 Tennis, Challenger ATP 175 Torino: 1° turno (3° match dalle 11.00 Nardi-Wolf; 4° match dalle 11.00 Fognini/Pellegrino-Erler/Miedler) – SuperTennis HD (in alternanza col WTA 125 di Parma), SuperTenniX, Challenger TV

11.00 Tennis, WTA 125 Parma: 1° turno (2° match dalle 11.30 Stefanini-Arango; 3° match dalle 11.30, non prima delle 15.30 Trevisan-Rakhimova; 4° match dalle 11.30, non prima delle 18.00 Colmegna-Sherif) – SuperTennis HD (in alternanza col Challenger ATP 175 di Torino), SuperTenniX

13.15 Ciclismo, Giro d’Italia: 10a tappa, Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) (142 km) – Rai Sport HD e poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

13.30 Ciclismo, 4 Jours de Dunkerque: 1a tappa – 16.00 eurosport.it, discovery+

15.00 Ciclismo femminile, Durango – Durango Emakumeen Saria – 16.00 YouTube SPORTPUBLIC TV

18.30 Pallanuoto, Champions League: 6a giornata quarti di finale, Olympiacos-Brescia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

19.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Polonia – DAZN, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Milano-Trentino – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Basket, Serie A: Brescia-Pistoia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

