Sonego-Zhang è durata 7 game, poi la sospensione al Roland Garros: il punteggio prima del rinvio

La pioggia non risparmia il Roland Garros. Il maltempo si è abbattuto su Parigi sin dalla mattinata, permettendo lo svolgimento esclusivo del programma sui campi principali e la cancellazioni delle sfide rimanenti, tra cui quella tra Lorenzo Sonego e Zhang Zhizhen, chiusa sul 4-3 per il cinese (con break a favore) dopo quasi quaranta minuti.

Una partita che si preannunciava lunga e difficile, anche perché Lorenzo nello spezzone giocato fa parecchia fatica con la costanza al servizio. Viene spesso costretto alla seconda dall’aggressività del tennista cinese, e la resa con il fondamentale non è nemmeno delle migliori. Risultato: una fatica del diavolo nei propri turni di battuta.

Sonego si salva nel terzo gioco, il più lungo con 18 scambi, grazie ad un ace e subito dopo incontra la prima titubanza di Zhang, che con qualche seconda di troppo offre la palla break, ma la risposta dell’azzurro si ferma sul nastro. Il settimo gioco è letale per Lorenzo, che salva una palla break con la prima vincente ma poi, tra un doppio fallo e l’altro, abdica sulla risposta aggressiva del suo avversario, che disegna il 4-3 in suo favore poco prima dell’interruzione per pioggia.

Che si rivela prima temporanea, poi totale dopo oltre cinque ore di attesa. Sonego e Zhang saranno dunque chiamati a recuperare almeno domani, in giornate del Roland Garros che si riveleranno quantomeno congestionate.