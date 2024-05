Scherma, saranno dieci le azzurre del fioretto nel tabellone principale di Hong Kong

Dopo un fine settimana in cui l’Italia ha dominato in lungo e in largo, il fioretto femminile riparte da Hong Kong. Le azzurre vogliono continuare a dettare legge anche nel penultimo appuntamento di Coppa del Mondo 2023-2024, e le premesse dalle qualificazioni sembrano essere buone. Dopo la solita giornata estenuante in pedana le ragazze di Stefano Cerioni sfiorano l’en plein, con le sole Carlotta Ferrari e Giulia Amore a mancare il pass per il tabellone principale.

In un insolito giorno infrasettimanale di scherma erano già ammesse, in virtù della loro posizione nel ranking, alla giornata decisiva Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesco Palumbo. Questo a testimonianza di quanto il movimento tricolore stia vivendo un periodo assolutamente florido, con la quantità ad accompagnare una qualità esorbitante nell’arma che ci ha storicamente sempre regalato tantissimo. Erano sette le azzurre che invece sono scese in pedana nella notte per provare a raggiungere le connazionali.

Per ben cinque di loro la qualifica è arrivata subito dopo la fase a gironi, saltando così in toto gli assalti preliminari. Camilla Mancini e Erica Cipressa sono state impeccabili nel loro cammino raccogliendo sei vittorie in altrettanti incontri disputati con Camilla che ha subito solo tre stoccate in tutti i suoi match. Una sola sconfitta su sei assalti invece per Anna Cristino, Martina Sinigalia e Elena Tangherlini, tutte comunque tra le top-16 nella classifica complessiva delle pools e quindi ammesse al tabellone principale.

Quattro vittorie e due sconfitte è il bilancio di Amore e Ferrari, che si sono però purtroppo arenate negli incontri per definire il tabellone a 64. Per la prima stop nel turno decisivo contro la francese Devore (11-15), per la seconda invece eliminazione arrivata nell’incontro precedente per mano della giapponese Kubota (8-15). Domani notte, alle 3 ora italiana, ci sarà il via alla fase preliminare maschile, mentre venerdì 3 maggio spazio agli assalti decisivi per quel che riguarda le ragazze. Non ci saranno derby azzurri nel primo turno, che scatterà sempre alle 3, per poi arrivare a disputare le fasi finali a partire dalle 12.00.