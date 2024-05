Scherma, le sciabolatrici azzurre concludono al sesto posto a Plovdiv. Vince l’Ucraina

Si conclude con un sesto posto la stagione di Coppa del Mondo per le sciabolatrici azzurre. Nell’ultimo appuntamento in Bulgaria a Plovdiv il quartetto composto da Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile ed Irene Vecchi non è riuscito a spingersi oltre i quarti di finale. A vincere è stata l’Ucraina di Olga Kharlan, che ha battuto in una finale molto combattuta la sorprendente Spagna con il punteggio di 45-43.

Le spagnole avevano battuto in semifinale la Corea del Sud all’ultima stoccata per 45-44, mentre le ucraine si erano imposte sulla Francia con il punteggio di 45-38. Nella finalina per il terzo posto le transalpine hanno poi battuto le asiatiche nettamente per 45-30.

Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi di finale con il successo per 45-37 sulla Polonia. Come detto nei quarti le azzurre sono state poi battute dalla Corea del Sud per 45-40.

Dopo questa sconfitta le azzurre hanno dovuto affrontare gli assalti per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Le italiane hanno battuto prima l’Ungheria per 45-37 per poi perdere successivamente contro il Giappone per 45-32.