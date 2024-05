Roland Garros, Lorenzo Sonego si ritrova al momento giusto ed elimina l’asso francese Humbert!

Bentornato Lorenzo Sonego! Il piemontese si ritrova nel momento più importante della sua stagione, timbrando una bellissima vittoria al primo turno del Roland Garros 2024. Un successo davvero significativo quello del nativo di Torino, che ha superato il francese Ugo Humbert, numero diciassette del mondo, in quattro set con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 6-3 dopo due ore e cinquantadue minuti di gioco.

Una prestazione davvero eccellente quella di Sonego, che ha servito molto bene, tenendo ottime percentuali con la prima (76% di punti vinti con questo colpo). Il piemontese ha chiuso con 35 vincenti contro i 25 del francese, mentre sono uguali il numero degli errori non forzati (38).

Buonissimo avvio di partita per Sonego, che nel quinto game si procura tre palle break consecutive. Le prime due vengono annullate da Humbert, ma sulla terza arriva l’errore di rovescio del francese. Il piemontese è molto solido nei propri turni di servizio e non concede occasioni all’avversario, chiudendo la prima frazione in suo favore per 6-4.

Sonego non sfrutta lo slancio della vittoria del primo set e in avvio di secondo perde purtroppo il servizio alla prima palla break concessa. Il piemontese si trova a difenderne un’altra nel quinto gioco, ma stavolta riesce a salvarsi con un bel dritto vincente. Humbert non lascia spazio nei suoi turni di battuta ad un Sonego, che invece cede nuovamente il servizio nell’ottavo game, con il transalpino che chiude 6-2.

Sonego ha subito una palla break in apertura di terzo set, ma manca la risposta su una seconda al corpo del francese. L’occasione per il piemontese si va a ricreare nel settimo game e questa volta la sfrutta subito con uno strepitoso dritto vincente. Nel game successivo l’azzurro deve comunque affrontare una palla del controbreak, ma arriva la prima a salvare tutto. Sonego si prende il terzo set per 6-4.

Anche in avvio di quarto set Sonego ha due palle break, ma sulla prima l’azzurro sbaglia di rovescio e sulla seconda c’è la prima di Humbert. Anche nel terzo game il francese si trova ad affrontare due palle break e anche stavolta il numero 17 del mondo si salva. Il break è comunque nell’aria ed eccolo che arriva nel settimo game con anche il doppio fallo del transalpino. I problemi al servizio del francese proseguono e Sonego li sfrutta tutti nel nono gioco, chiudendo al primo match point. Il piemontese vince 6-3 e ritrova una vittoria davvero speciale e che mancava da tanto tempo.