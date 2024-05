Roland Garros 2024, subito quattro azzurri in campo. Esordio per Carlos Alcaraz

Si alza il sipario sul Roland Garros 2024. Una prima giornata che vedrà già in campo quattro azzurri, equamente divisi tra uomini e donne. In campo maschile Lorenzo Sonego aprirà il programma del Suzanne Lenglen, affrontando il padrone di casa Ugo Humbert, testa di serie numero diciassette. Il piemontese è in grande crisi e spera di ritrovarsi all’improvviso in quel di Parigi, anche se questo primo turno contro il francese è decisamente complicato.

La sfida tra Italia e Francia prosegue anche con il match che vede protagonista Luca Nardi. Il ventenne si Pesaro giocherà per la prima volta in carriera in un tabellone principale di uno Slam e questo suo esordio sarà contro il francese Alexandre Muller, numero 90 del mondo. Sicuramente un’occasione per Nardi per festeggiare anche la prima vittoria in carriera a livello Slam.

In campo femminile, invece, toccherà a Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. La romagnola avrà il grande onore di aprire il Philippe Chatrier, affrontando l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka. Una partita che vede ovviamente la giapponese nettamente favorita e con Bronzetti che cercherà di regalarsi un ricordo memorabile. La toscana, invece, se la vedrà con la serba Olga Danilovic e spera che l’aria di Parigi, che spesso le ha fatto bene in carriera, le possa permettere di uscire da una crisi davvero senza una fine.

Una domenica che segnerà anche il debutto nel torneo di Carlos Alcaraz. C’è ovviamente grande attesa nei confronti dello spagnolo, forse il principale favorito per la vittoria finale. Da capire soprattutto la condizione fisica di Alcaraz, dopo i problemi al braccio che lo hanno costretto a rinunciare anche agli Internazionali d’Italia. Sarà comunque una prima agevole e senza patemi contro l’americano J.J Wolf.

Restando nel tabellone maschile esordio anche per il russo Andrey Rublev contro il giapponese Taro Daniel e per il cileno Nicolas Jarry, finalista degli Internazionali d’Italia, che affronterà il francese Corentin Moutet. Attenzione anche agli incontri del polacco Hubert Hurkacz (con il giapponese Mochizuki), del bulgaro Grigor Dimitrov (con l’americano Aleksandar Kovacevic) e del cileno Alejandro Tabilo (con il belga Bergs). Da segnalare anche una sfida d’altri tempi tra Stan Wawrinka ed Andy Murray.

Tra le donne, invece, nessuna tra le big comincerà il suo torneo. Inizierà il proprio cammino la francese Caroline Garcia contro la tedesca Eva Lys. Fari puntati anche sulla lettone Jelena Ostapenko, vincitrice nel 2017, che affronterà la rumena Jaqueline Cristian.