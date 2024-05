Ranking ATP (27 maggio 2024): Jannik Sinner punta Djokovic, Darderi entra nei 40

Settimana numero 427 in vetta al ranking ATP per Novak Djokovic. In una fase che, prima del Roland Garros, non si è propriamente distinta per spirito di novità, le uniche variazioni riguardano quei pochi punti che sono cambiati tra una situazione e l’altra.

Il serbo, in particolare, ne ha incamerati 100 a Ginevra, mentre si è accorciata la distanza Zverev-Medvedev (10 punti). Rimane il discorso legato alla rincorsa alla vetta di Jannik Sinner, che dallo Slam parigino può ottenere qualcosa di grandissimo. Vero è che, se di Djokovic si conosce la situazione davvero complicata in termini di risultati e fiducia, dell’altoatesino è difficile fare un reale pronostico.

RANKING ATP TOP 10

1. Novak Djokovic 9960

2. Jannik Sinner 8770

3. Carlos Alcaraz 7300

4. Alexander Zverev 6305

5. Daniil Medvedev 6295

6. Andrey Rublev 4700

7. Casper Ruud 4425

8. Hubert Hurkacz 3885

9. Stefanos Tsitsipas 3700

10. Grigor Dimitrov 3555

Rimangono sempre nove gli italiani in top 100 alla vigilia di Parigi, con variazioni molto limitate. Il balzo più importante è di Luciano Darderi, entrato per la prima volta nei 40 e a un passo anche dall’acciuffare le Olimpiadi. Il principale motivo d’interesse è ormai questo, con Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli a giocare di rincorsa. Da loro è atteso un exploit in terra francese per rientrare nel discorso.

ITALIANI NELLA TOP 200

2. Jannik Sinner 8770

30. Lorenzo Musetti 1370 (+1)

35. Matteo Arnaldi 1165 (+1)

40. Luciano Darderi 1092 (+7)

59. Lorenzo Sonego 991 (+1)

53. Flavio Cobolli 940 (+3)

72. Luca Nardi 748 (-2)

93. Fabio Fognini 648 (-2)

97. Matteo Berrettini 630 (-1)

125. Stefano Napolitano 512

134. Francesco Passaro 493 (-1)

138. Matteo Gigante 489 (-1)

148. Giulio Zeppieri 420

159. Andrea Pellegrino 372 (+1)

170. Andrea Vavassori 355

173. Mattia Bellucci 349