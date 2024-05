Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso e Casella infiammano l’AIS di Trieste dopo la style dance

Roberta Sasso fa la voce grossa. La Campionessa del Mondo in carica si è infatti imposta nella style dance all‘Artistic International Series, seconda tappa della competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in fase di svolgimento questa settimana presso il Pala Pilkec di Opicina in Trieste. Una prova sontuosa per l’azzurra, abile a prendere subito il largo in una gara di alto profilo.

L’atleta seguita da Beatrice Lotti, pattinando su delle musiche estratte dalla tradizione del sud Italia (in linea con i ritmi folk-etnici imposti dal regolamento), ha ricevuto il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che sulle components, scavando un piccolo solco rispetto alla concorrenza. Splendido il primo elemento, l’artistic foot sequence, premiato con il massimo del livello e con un plebiscito di +3 e +2 nel QOE. Bene poi sia il pattern di Roman Mood, chiamato di livello 3 e anche questo valorizzato con una qualità di esecuzione positiva, così come successo nei cluster (livello 3) e nei travelling, difficoltà però declassata a livello 1 dopo una review.

Anche a causa di quest’ultimo aspetto l’atleta emiliana ha ricevuto un punteggio di 67.65 (33.49, 34.16), tre lunghezze in più rispetto a una scatenata Asya Sofia Testoni che, seppur guadagnando delle valutazioni contrastanti nel pattern (livello 3) e nei travelling (livello 4), ha mantenuto alta l’asticella cimentandosi in note complesse e percussive toccando quota 64.34 (32.69, 31.67). Rimane sopra quota 60 poi la temibile spagnola Natalia Baldizzone Morales, rimasta attardata nei cluster (livello 2) e in un QOE inferiore rispetto alle prime due della classe, come testimonia lo score di 60.04 (28.88, 31.16). Più staccate invece le altre due azzurre: Sara Mazzini è undicesima con 54.54 (30.13, 24.51), mentre Caterina Artoni è quindicesima con 49.73 (26.48, 23.25).

In campo maschile eccezionale prova del sempre più in crescita Giorgio Casella. Prestazione roboante per l’azzurro, capace di raggiungere quota 70.16 (36.58, 33.58) raccogliendo livello 4 nell‘artistic foot sequence e nei travelling, oltre che livello 3 nei cluster, facendo il pieno nel QOE. Bene anche il pattern, unica difficoltà chiamata di livello 2. Interessante il distacco con i diretti inseguitori in una categoria che potrebbe avere delle gerarchie ridisegnate in questa stagione: il più vicino è l’argentino Facundo Javier Nieva Biza, secondo con 65.42 (32.33, 33.09) davanti al nostro Raoul Allegranti, attualmente sul gradino più basso del podio con 61.46 (30.72, 30.74). Da segnalare poi la quinta piazza di Alberto Maffei con 56.47 (29.22, 27.25) e la sesta di Andrea Loguercio con 56.02 (29.02, 27.00). La danza libera si svolgerà domani, mercoledì 22 maggio.