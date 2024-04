Pattinaggio artistico: il programma dell’Artistic International Series di Triese. Apre la solo dance, chiude il libero

Mancano poco meno di venti giorni all’inizio della seconda tappa dell’Artistic International Series, importante competizione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle in programma a Trieste dal 17 al 26 maggio 2024.

Sarà una rassegna particolarmente importante per i nostri ragazzi, in quanto metterà a confronto per la prima volta i principali big della disciplina europea (anche se non mancheranno le defezioni). In tal senso è attesa la sfida tra Italia e Spagna in tutte le principali categorie (coppie escluse), in un vìs-vìs che sarà il leitmotiv di tutta la stagione. Presente, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, anche il fenomeno lusitano Madalena Costa, come confermato dalla diretta interessata in un contenuto social pubblicato su Instagram.

Le gare della massima categoria cominceranno martedì 21 maggio con la specialità della Solo Dance, seguiranno poi le coppie d’artistico (dal 22 maggio), quelle di danza (dal 24 maggio) e, infine, quelle del singolo (dal 25 maggio).

Di seguito il programma dettagliato dell’evento.

AIS TRIESTE: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Martedì 21 maggio

9:15:00 COMPETITION JUNIOR LADIES SOLO STYLE DANCE

11:45:00 COMPETITION JUNIOR MEN SOLO STYLE DANCE

13:10:00 COMPETITION SENIOR LADIES SOLO STYLE DANCE

16:00:00 COMPETITION SENIOR MEN SOLO STYLE DANCE

17:30:00 COMPETITION CADET LADIES SOLO FREEDANCE

20:35:00 COMPETITION CADET MEN SOLO FREEDANCE

21:25:00 COMPETITION YOUTH LADIES SOLO FREEDANCE

23:40:00 COMPETITION YOUTH MEN SOLO FREEDANCE

Mercoledì 22 maggio

10:50:00 COMPETITION CADET DANCE COUPLES STYLE DANCE

11:30:00 COMPETITION YOUTH DANCE COUPLES STYLE DANCE

11:55:00 COMPETITION JUNIOR LADIES SOLO FREEDANCE

14:35:00 COMPETITION JUNIOR MEN SOLO FREEDANCE

16:05:00 COMPETITION SENIOR LADIES SOLO FREEDANCE

19:20:00 COMPETITION SENIOR MEN SOLO FREEDANCE

21:00:00 AWARD CEREMONY 30 Mins

21:30:00 COMPETITION CADET PAIRS SHORT PROGRAM

21:55:00 COMPETITION YOUTH PAIRS SHORT PROGRAM

22:20:00 COMPETITION JUNIOR PAIRS SHORT PROGRAM

22:45:00 COMPETITION SENIOR PAIRS SHORT PROGRAM

Giovedì 23 maggio

16:50:00 COMPETITION CADET LADIES SHORT PROGRAM

19:00:00 COMPETITION CADET MEN SHORT PROGRAM

20:05:00 COMPETITION CADET DANCE COUPLES FREEDANCE

21:00:00 COMPETITION YOUTH DANCE COUPLES FREEDANCE

21:30:00 COMPETITION CADET PAIRS LONG PROGRAM

22:05:00 COMPETITION YOUTH PAIRS LONG PROGRAM

22:40:00 COMPETITION JUNIOR PAIRS LONG PROGRAM

23:15:00 COMPETITION SENIOR PAIRS LONG PROGRAM

Venerdì 24 maggio

11:00:00 COMPETITION YOUTH LADIES SHORT PROGRAM

13:50:00 COMPETITION YOUTH MEN SHORT PROGRAM

14:30:00 COMPETITION CADET LADIES LONG

17:15:00 COMPETITION CADET MEN LONG

18:40:00 COMPETITION JUNIOR DANCE COUPLES STYLE DANCE

19:20:00 COMPETITION SENIOR DANCE COUPLES STYLE DANCE

Sabato 25 maggio

9:30:00 COMPETITION JUNIOR LADIES SHORT PROGRAM

12:00:00 COMPETITION JUNIOR MEN SHORT PROGRAM

13:10:00 COMPETITION SENIOR LADIES SHORT PROGRAM

15:40:00 COMPETITION SENIOR MEN SHORT PROGRAM

16:50:00 COMPETITION YOUTH LADIES LONG

20:35:00 COMPETITION YOUTH MEN LONG

21:30:00 COMPETITION JUNIOR DANCE COUPLES FREEDANCE

22:25:00 COMPETITION SENIOR DANCE COUPLES FREEDANCE

Domenica 26 maggio

11:30:00 COMPETITION JUNIOR LADIES LONG

14:50:00 COMPETITION JUNIOR MEN LONG

16:25:00 COMPETITION SENIOR LADIES LONG

19:45:00 COMPETITION SENIOR MEN LONG