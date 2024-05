Paolini-Andreescu, Roland Garros 2024: orario, programma, tv, streaming

Domani, sabato 1° giugno, l’italiana Jasmine Paolini, numero 12 del seeding, affronterà la canadese Bianca Andreescu nei sedicesimi di finale del torneo di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis. Si tratterà di una prima assoluta: non ci sono precedenti, infatti, tra le due.

Il match sarà il secondo dalle ore 11.00, si giocherà sul Campo Simonne Mathieu. e sarà preceduto dal match tra la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 7, e la russa di origini armene Elina Avanesyan. Le vincenti di questi due match si affronteranno poi agli ottavi.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Sabato 1° giugno

Campo Simonne Mathieu

Dalle ore 11.00

Qinwen Zheng (Cina, 7) – Elina Avanesyan (Russia)



A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 12) – Bianca Andreescu (Canada) – Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport