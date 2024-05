NBA Playoff 2024: Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves alle finali di Conference, notte amara per Knicks e Nuggets

Definitivamente completo il quadro delle finali di Conference NBA al termine delle due ultime, e thriller, gare-7 delle serie di semifinale. E, questo va detto, c’è molto di che sorprendersi. Con una sola vincitrice, forse, che nemmeno ha avuto modo di scendere in campo: i Boston Celtics.

Quello che accade, infatti, è che nella semifinale di Eastern Conference gli Indiana Pacers tolgono di mezzo i New York Knicks vincendo al Madison Square Garden per 109-130. Continua, dunque, la maledizione newyorkese, e lo fa in modi anche più fragorosi perché quelli richiamati dai Pacers sono echi di una rivalità passata, ma mai dimenticata. Gira tutto storto ai Knicks: il primo quarto, l’impossibilità di recuperare e l’uscita di Jalen Brunson per infortunio a una mano nel corso dell’ultimo quarto. I Pacers sfruttano bene i 26 di Tyrese Haliburton e i 20 di Pascal Siakam e Andrew Nembhard, per i Knicks rimangono i 39 di Donte DiVincenzo e i 26 dalla panchina di Alec Burks.

Sebbene le distanze siano più vicine, fa un rumore non lontano, anzi forse superiore, l’uscita di scena dei Denver Nuggets. I campioni in carica, infatti, finiscono battuti per 90-98 dai Minnesota Timberwolves. E dire che proprio i Nuggets avevano acquisito un vantaggio di 58-38 all’inizio del terzo quarto. Tutto inutile, perché i Timberwolves in 22 minuti scrivono 32-60 nel resto del match e vengono trascinati dall’accoppiata Jaden McDaniels-Karl-Anthony Towns, autori entrambi di 23 punti (per il secondo anche 12 rimbalzi). Abbandonati praticamente del tutto dai compagni Nikola Jokic e Jamal Murray: segnano 34 punti (e 19 rimbalzi) l’uno, 35 l’altro e 26 punti il resto del roster (anzi, quattro su sei).

A questo punto è anche delineato tutto in tema di finali di Conference, come si diceva. A Est Boston Celtics-Indiana Pacers, a Ovest Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks. Stanotte non si giocherà, si parte nella notte tra martedì e mercoledì con Celtics-Pacers e seguirà Timberwolves-Mavericks. Il tutto al ritmo di una partita ogni 48 ore su entrambi i fronti.