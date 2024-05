Basket: Milano domina Trento in gara-4, Olimpia in semifinale contro Brescia

Sarà Olimpia Milano-Germani Brescia la semifinale della parte bassa del tabellone in Serie A. Gara-4 dei quarti, alla Il T Quotidiano Arena di Trento, va all’EA7 Emporio Armani di Ettore Messina, che travolge la Dolomiti Energia Trentino per 69-87. Partita da doppia doppia per Nicolò Melli (13 punti e 10 rimbalzi), 14 per Shabazz Napier e 10 per Johannes Voigtmann. Trento chiude l’annata con 15 di Davide Alviti e Kamar Baldwin.

Il primo quarto è particolarmente lottato fin da subito. Mirotic e Hommes duellano alla grande vicino a canestro, ognuno con i propri scopi. Napier e Melli sono in ritmo, Milano va sul 9-14, ma arriva la replica di Alviti, Cooke ed Ellis per la pronta reazione trentina. Il punto a punto è continuo, ma l’ultima parola ce l’ha Hubb dalla lunetta per il 22-21 dopo 10′.

La battaglia continua a inizio secondo periodo, con Melli e Voigtmann che portano l’Olimpia sul +3. C’è nervosismo in campo, che si alza in maniera incontrollata fino a Melli che va a spedire a terra Biligha in maniera abbastanza gratuita. Il numero 9 si riscatta con i fatti, trovando spesso rimbalzi utili, segnando, guadagnandosi falli, insomma interpretando il suo solito basket. Lo aiuta Napier, mentre dall’altra parte Cooke è praticamente colui che comanda la barca nel momento in cui Flaccadori mostra varie buone cose. All’intervallo è 32-38.

L’Olimpia, però, rientra in campo e dimostra di non voler allungare la serie. I fatti parlano da soli: Melli e Hall portano l’EA7 a 10 punti di vantaggio. Per un po’ Baldwin e Biligha reggono (39-47), ma di lì in avanti è solo Milano con Mirotic, Flaccadori e Ricci che diventano del tutto inarrestabili e piazzano un parziale di 0-15 che spacca definitivamente il match e, nei fatti, lo chiude. A 10′ dal termine il punteggio è 43-66. L’ultimo quarto è sostanzialmente una formalità, se non per il fatto che Melli è un po’ troppo nervoso (e infatti Messina lo toglie opportunamente) e per qualche punto che Trento riesce a racimolare per non rendere terribile il divario. Finisce 69-87, Milano vince 3-1 la serie.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 69-87

TRENTO – Ellis 4, Hubb 9, Alviti 15, Niang ne, Conti, Forray*, Cooke 8, Diarra, Biligha* 9, Mooney* 3, Hommes* 6, Baldwin* 15. All. Galbiati

MILANO – Lo 1, Bortolani 2, Tonut* 9, Melli* 13, Napier* 14, Ricci 9, Flaccadori 7, Hall* 8, Caruso 3, Mirotic* 7, Hines 4, Voigtmann 10. All. Messina