NBA Playoff 2024: Haliburton trascina i Pacers, Nuggets a valanga sui Timberwolves

Si viaggia ancora una volta da Est a Ovest per le semifinali di Conference dei playoff NBA. In scena due delle quattro gare-3 che, pian piano, stanno portando alle sfide in grado di portare verso l’anello.

A Indianapolis, gli Indiana Pacers risolvono in proprio favore una sfida davvero complessa contro i New York Knicks, guadagnandosi la prima vittoria nella serie per 111-106 e accorciando sull’1-2. Gara, questa, incertissima fin quasi al termine, e che vive su un fatto particolare: 35 e 26 punti li fanno sia due dei vincitori, Tyrese Haliburton e Pascal Siakam, che due degli sconfitti, Donte DiVincenzo e Jalen Brunson. L’ultima parola, però, spetta ce la mettono Nembhard da nove metri alla Steph Curry a 16″ dalla fine e Nesmith con i due liberi che fissano il risultato.

Decisamente meno equilibrata, invece, l’altra sfida, in cui i Denver Nuggets fanno saltare il fattore campo vincendo 90-117 contro i Minnesota Timberwolves e salendo sul 2-1. Confronto sostanzialmente sempre dominato da Denver e con Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia in virtù di 24 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. 24 punti li realizza anche Jamal Murray, mentre dall’altra parte Rudy Gobert sbaglia la partita e Anthony Edwards, da solo, con 19 non può fare granché.

Tra serata e notte italiana andranno avanti le altre due serie, entrambe ferme sull’1-1: a Ovest Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks, a Est Boston Celtics-Cleveland Cavaliers. Un po’ a dire che tutte le opzioni sono sul campo.