Musetti-Galan, Roland Garros 2024: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti farà il proprio esordio domani, lunedì 27 maggio, nell’edizione 2024 del Roland Garros. Sul campo-12, il toscano (testa di serie n.30) affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan. Sulla carta, una partita alla portata del carrarino, che però sta vivendo una fase di carriera non brillantissima. Non è un caso che sulla terra rossa non abbia convinto particolarmente.

Musetti dovrà ritrovare quel tennis che l’anno scorso gli ha permesso di raggiungere nella capitale francese gli ottavi di finale, venendo poi nettamente sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Vedremo se l’allievo di Simone Tartarini saprà esprimersi, al cospetto di un tennista che ha nell’esecuzione del dritto un punto di forza, seppur più adatto alle superfici rapide.

Ci sono due precedenti tra i due giocatori, entrambi vinti dall’italiano: nell’ATP250 di Napoli a ottobre 2022 e nel recente Challenger di Cagliari. Si spera che Lorenzo abbia l’ispirazione giusta per superare questo primo turno e proseguire nel proprio percorso.

La partita tra Lorenzo Musetti e Daniel Elahi Galan, valida per il primo turno del Roland Garros 2024, andrà in scena domani sul campo-12 (ultimo match in programma) e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-GALAN ROLAND GARROS 2024

Lunedì 27 maggio

CAMPO 12 – Inizio alle ore 11.00

E. Ruusuvuori vs S. Kwon

V. Tomova vs E. Alexandrova [16]

P. Udvardy [L] vs A. Pavlyuchenkova [20]

D. Galan vs L. Musetti [30]

PROGRAMMA MUSETTI-GALAN ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport