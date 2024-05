MotoGP, Jorge Martin: “Giornata negativa ma ho chiuso al 4° posto, ho limitato i danni”

Jorge Martin non è troppo soddisfatto dopo la quarta posizione nella Sprint Race del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò il leader della classifica iridata non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita, con i primi della classe che sono caduti a raffica davanti a lui, permettendo allo spagnolo di risalire la china.

La Sprint Race ha visto il successo di Aleix Espargarò (Aprilia) davanti a Marc Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Gas Gas Tech3). Quarta posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac), quinta per Enea Bastianini (Ducati Factory), mentre è sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46), Settimo Jack Miller (Red Bull KTM) davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo, Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) nono e Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10.

Il pilota soprannominato “Martinator” ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “La caduta nella Q2 non ha inciso troppo sulla mia gara. Semplicemente partendo settimo non è facile. Il passo che ho a disposizione mi mette tra i più forti, per cui nessuna scusa. Per fare un esempio, ad un certo punto della Sprint Race ero davanti ad Aleix che ha poi vinto”.

Jorge Martin prosegue: “Dobbiamo capire, piuttosto, perchè soffro così tanto quando seguo gli altri. Oggi con il passare dei giri ho avuto difficoltà sia all’anteriore, sia al posteriore. Non mi fermavo. Non guidavo bene. Diciamo che c’ho provato. Ad ogni modo in una brutta giornata ho chiuso al quarto posto, per cui bene”.