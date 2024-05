MotoGP, il venerdì del Montmelò consegna una situazione anomala. Ducati solo intirizzita o davvero in difficoltà?

Al Montmelò è cominciato il fine settimana dedicato al Gran Premio di Catalogna, sesto atto di un Mondiale di MotoGP in cui Jorge Martin sta cercando di assumere il ruolo del proverbiale “uomo da battere”. Gli avversari, però, non mancano all’ambizioso venticinquenne spagnolo, che nel venerdì catalano si è dovuto accontentare del 6° tempo.

Effettivamente, il primo giorno del weekend sulle colline a nord di Barcellona ha prodotto una situazione anomala. La Ducati non ha mostrato alcuna supremazia. È questo il tema forte della giornata odierna. Il miglior centauro di Borgo Panigale è Francesco Bagnaia, il quale sul giro secco ha preceduto di pochi millesimi il già citato Martinator, comunque competitivo.

Difficile identificare una potenza egemone. Nel settembre 2023 dominò l’Aprilia, forse non a caso anche oggi al comando della tabella cronometrica grazie ad Aleix Espargarò. Il veterano di Granollers, vincitore pochi mesi orsono, è sicuramente trasfigurato dal fatto di essere all’ultima apparizione sulla pista dove è cresciuto. Tuttavia è stata soprattutto la Ktm a mostrare i muscoli, inserendo tre moto nella top-five.

Sono i prodromi di un sabato e di una domenica in cui vedremo le carte rimescolarsi? Va sottolineato come tutte le Ducati GP24 siano riuscite a strappare il pass per il Q2 (compresa quella di Franco Morbidelli), mentre tutte le Ducati GP23 siano rimaste fuori dalla top-ten. Dunque Marc Marquez dovrà passare per le forche caudine del Q1.

Chissà, forse davvero le Desmosedici in Catalogna non riescono a incidere come d’abitudine e la differenza di modello è il termometro della situazione. Forse, appunto. Magari nel giro di diciotto ore i valori in campo torneranno quelli abituali, soprattutto se le temperature dovessero alzarsi (a proposito di termometri), come annunciano i metereologi. Un cambio di grip restituirà vigore alle intirizzite Ducati?

Le prime risposte in merito arriveranno nella mattinata di sabato, quando si disputeranno le qualifiche. Per oggi si archivia un venerdì capace di destare curiosità. Non è detto che tutto ruoti attorno al terzetto Martin-Bagnaia-Marquez.