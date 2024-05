MotoGP, Enea Bastianini: “Per come si era messo il weekend è andata bene. Avrei bisogno di una bella gara”

Enea Bastianini prova a estrarre spunti positivi dalla sua quinta posizione al termine della Sprint Race del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito ad una gara davvero intensa, con cadute eccellenti, rimonte importanti e prestazioni che potrebbero segnare una pagina fondamentale per l’intera annata.

La Sprint Race ha visto il successo di Aleix Espargarò (Aprilia) che approfitta della caduta all’ultimo giro di Francesco Bagnaia, per vincere ancora al Montmelò (un anno fa fu doppietta) davanti a Marc Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Gas Gas Tech3). Quarta posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac), quinta per Enea Bastianini (Ducati Factory), mentre è sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46), Settimo Jack Miller (Red Bull KTM) davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo, Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) nono e Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10.

Al termine della sua prova, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Un bilancio? Visto come si era messo il weekend direi che posso essere abbastanza contento, anche se però in realtà non lo sono. Non lo sono perchè ho faticato e le qualifiche sono andate male. Mi hanno anche cancellato il giro buono perchè ho pizzicato il verde in curva 13”.

Il portacolori del team Ducati Factory prosegue nel suo racconto: “In gara sono andato bene perchè ero nel gruppo. Poi, dopo il sorpasso di Marc Marquez, ho dovuto rialzare la moto e ho perso tempo. Domani? Ci attende una gara complicata. Il consumo è elevato, il grip non c’è, per cui… vedremo domani. La gomma sarà la media. Avrei bisogno di un bel risultato. Che tarda…”.