MotoGP, Enea Bastianini: “Martin e Marquez stanno facendo molto bene, scelta Ducati complicata”

Enea Bastianini è pronto a vivere un weekend carico di emozioni al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2024, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo il fine settimana toscano la Ducati prenderà infatti una decisione definitiva su chi affiancherà Francesco Bagnaia nel team ufficiale tra Jorge Martin, Marc Marquez e lo stesso Bastianini, che occupa attualmente quel posto.

“Spero di salire sul podio. Arrivo da una gara negativa ma questa è una delle mie piste preferite. Ho sempre provato a salire sul podio ma non ci sono mai riuscito, spero che sia l’anno buono. Dobbiamo provare a divertirci, sono pronto e spero di avere un po’ di fortuna in più rispetto al passato“, esordisce il romagnolo della Ducati Factory in conferenza stampa.

Sulla sua attuale situazione di mercato in vista del 2025: “Martin e Marquez stanno facendo molto bene, io sono costante ma non troppo esplosivo al momento, quindi la scelta Ducati sarà complicata. Dopo questa gara avremo il risultato. KTM o Aprilia? Io ho una preferenza, ma è ancora presto per parlarne. Capirò qualcosa di più dopo il Mugello, dopo la decisione Ducati. Avrò tre settimane per capire quale sarà la scelta migliore per me“.

“Bestia” è poi tornato sul controverso episodio del long lap penalty comminatogli nell’ultimo GP di Catalogna: “È importante parlare di questa situazione anche con gli altri piloti. Domani avremo la safety commission ed è importante parlare di cos’è successo al Montmelò. La situazione era chiara, dopo aver rivisto le immagini lo era anche per i commissari, ma qualcosa deve cambiare. Stavolta è capitato a me, ma non è la prima volta che succede. Per esempio ci dovrebbe essere l’occasione di parlarne in maniera più rapida anche durante la gara, non solo dopo, quando la sanzione ormai è stata data e non puoi cambiare più niente“.